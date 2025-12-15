Siber suçlara büyük darbe: 55 ilde 301 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 6 gündür Türkiye genelinde geniş çaplı operasyonlar yürütüldüğünü açıkladı. Yerlikaya, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda toplam 301 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

55 ilde operasyon düzenlendi

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik 55 il merkezli operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 50’si tutuklanırken, 39 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü belirtildi.

Yasa dışı bahsi ve kumara geçit yok

Soruşturma kapsamında şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “yatırım danışmanlığı, ürün satışı, sosyal yardım ve düşük faizli kredi” temalarıyla vatandaşları dolandırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulanmasına yönelik yasa dışı faaliyetlerde bulundukları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para transferine aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları belirlendi.

Adana’dan İstanbul’a, İzmir’den Diyarbakır’a kadar çok sayıda ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.