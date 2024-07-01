"Sibergöz-48" operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 ilde "nitelikli dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk müstehcenliği" suçlarına yönelik jandarma tarafından "Sibergöz-48" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, hesaplarında 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi bulunan 65 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında." ifadelerini kullandı.

Operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca, Trabzon ve Aydın merkezli Adana, Ankara, Batman, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Mardin, Mersin, Sivas, İstanbul, Iğdır, Giresun, Kastamonu, Muğla, Van ve Zonguldak olmak üzere 19 ilde düzenlendiğini anlatan Yerlikaya, çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ile soğuk kripto cüzdanının ele geçirildiğini kaydetti.