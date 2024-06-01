Sıcak hava ile algler de ortaya çıktı

Bazı bölgelerde deniz renginin kızıl, sarı ve yeşile döndüğü görülürken, konu ile ilgili İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, Büyükçekmece'de deniz renginin değişmesinin, lokal bir artık girdisinden kaynaklı olabileceğini söyledi.

Prof. Albay, su sıcaklığının artışıyla birlikte kirlilik kaynakları (azot, fosfor gibi besin tuzları) birleşince alg artışının yaşandığını kaydetti.