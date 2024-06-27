Sıcak havalar en çok onların yüzünü güldürüyor

Termometrelerin 30 dereceyi aştığı Sivas'ta hava sıcakları bunaltıcı seviyelere ulaştı. Sıcaktan bunalan kimi vatandaşlar gölgede serinlerken kimileri ise soğuk su alıp içerek serinliyor. Bu durum en çok su satıcılarını sevindiriyor. Günlük 200'e yakın su satan satıcılar normal şartlarda satışların az olduğunu fakat aşırı sıcaklar nedeniyle su satışların da artış olduğunu söyledi.

Sıcak hava su satışlarını arttırdı

Sıcakların Su satıcısı Seyit Ecer, ”Sivas'ımızda geçen sene ile bu senene arasında oldukça sıcaklık farkı var. İklimler değişti. Havaların şartlarına göre soğuk olursa su satışlarımız azalıyor, sıcak olursa satışlar artıyor. Ben geçimimi bu su satıcılığıyla yapıyorum. Bu sene de havalar bayağı sıcak. Sıcaktan dolayı su satıyoruz. Bu sene havaların sıcak olması yüzümüzü güldürdü. Burada su satan 3-4 arkadaşlarımız var. Suyumuz çok gidiyor” dedi.

"Sivas'ta bu kadar sıcak havayı ilk defa gördüm"

Abdulkadir Bayrak, havanın çok sıcak olduğunu söyleyerek, "Ben Suudi Arabistan'da da çalıştım ama böylesi yakıcı bir sıcakla ilk defa karşılaşıyorum. Bu sene çok sıcak geçiyor. Ben Sivas'ta bu kadar sıcak havayı ilk defa gördüm” diye konuştu.

Bunaltıcı hava suya yöneltiyor

Lisanslı voleybolcu Aysima Tekbaş ise bunaltıcı hava nedeniyle bol su tükettiğini söyleyerek “Sıcak havalarda en çok tükettiğimiz şey su. Hava sıcak olduğu için evlerde çok daralıyoruz. Havanın sıcaklığından dolayı da dışarı çıkmaya pek de şansımız olmuyor. Havalar bazı zamanlar çok bunaltıcı olabiliyor. Dışarıya çıkmak zorunda kaldığımızda da böylesi küçük satıcılardan su almak daha mantıklı geliyor. Hem onlara kar olsun hem de soğuk suyumuz olsun” şeklinde konuştu.