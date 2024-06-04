Sıcak havalar kaç gün sürecek? İstanbul ve Ankara için hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, bu hafta yurtta beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin bilgi verdi.

"Hava sıcaklıkları tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyrediyor. Cuma gününe kadar böyle devam edecek." diyen Macit, sıcaklıkların cumadan itibaren biraz azalarak mevsim normallerinin 1 ile 2 derece üzerinde olmasını beklediklerini bildirdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu

Ankara'da yarın ve 6 Haziran'da 33 derece olması öngörülen sıcaklıkların 7 ve 8 Haziran'da 28 dereceye kadar düşmesinin beklediğini aktaran Macit, 6 Haziran'da gök gürültülü sağanak öngörüldüğünü ifade etti.

İstanbul'da bu hafta sıcaklıkların 30-31 dereceye kadar çıkacağını ancak yağış beklenmediğini anlatan Macit, İzmir'de ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini kaydetti.

Macit, 6 Haziran'dan itibaren özellikle Ege'nin iç kesimleri, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri beklendiğini aktardı.