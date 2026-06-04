Sıcaklık artarken sağanak da geliyor: İşte il il hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelini kapsayan yeni hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Özellikle öğle saatlerinden sonra İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun bazı noktalarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağışların; Toroslar Mevkii, İç Anadolu Bölgesi'nin büyük kısmı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Malatya, Muş ve Van çevrelerinde etkili olması bekleniyor. Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinde de yerel sağanak geçişleri görülebilecek.

İç Anadolu'da öğleden sonra yağış bekleniyor

Başkent Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nin büyük bölümünde öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Konya ve Çankırı'da da benzer hava koşullarının görülmesi beklenirken, Eskişehir'in yağışlardan etkilenmeyeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklık artacak

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak. Bölgenin iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, kıyı kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Samsun, Trabzon ve Zonguldak'ta bulutlu hava öne çıkarken, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde yerel yağış geçişleri görülecek.

Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak görülecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimleri ile Malatya, Muş ve Van çevrelerinde gün içerisinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Erzurum ve Kars'ta da öğleden sonra yağış geçişlerinin etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ege ve Güneydoğu'da yağış beklenmiyor

Ege Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürecek. İzmir ve Denizli'de sıcaklıkların 32-33 derece seviyelerine ulaşması beklenirken, Muğla'da hava sıcaklığı 29 derece civarında seyredecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağış beklenmiyor. Diyarbakır'da 32, Mardin ve Siirt'te 30, Şanlıurfa'da ise 34 derece sıcaklık öngörülüyor.

Meteoroloji'den uyarı yok

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, güncel meteorolojik uyarı bulunmadığı bildirildi. Rüzgarın ise yurt genelinde genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.