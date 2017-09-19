Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor

19 Eylül 2017

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son tahminlere göre hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde hissedilir şekilde azalacak.

"Geçtiğimiz iki hafta boyunca ülkemiz sıcak ve yağışsız hava dalgasının etkisi altında kaldı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretti. Bazı illerimizde bugüne kadar ölçülmüş en yüksek eylül ayı sıcaklık rekorları kırıldı" denilen MGM açıklamasında, "Yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre; hava sıcaklığının yarın (20 Eylül 2017 Çarşamba) Marmara bölgesinde hissedilir derecede artacağı diğer bölgelerimizde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bekleniyor. Ancak 21 Eylül 2017 Perşembe günü Marmara ve Kıyı Ege’de; 22 Eylül 2017 Cuma günü ve hafta sonunda yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir olmak üzere (6 – 10 derece) azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamı şöyle:

"Aynı zamanda 21 Eylül 2017 Perşembe günü Trakya’da sıcaklık azalmasıyla birlikte başlayacak sağanak yağışların; 22 Eylül 2017 Cuma günü yurdumuzun kuzeybatısında (Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun kuzeybatısı), hafta sonunda ise ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde (Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu) etkili olacağı tahmin ediliyor."

Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

İstanbul: Parçalı, zamanla az bulutlu 32

Bursa: Parçalı, zamanla az bulutlu 35

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Ankara: Parçalı, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu 35

Eskişehir: Parçalı, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yer yer çok bulutlu 35