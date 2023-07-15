Sıcaklıklar 40 dereceyi gördü: Trakya'da 48 kişi hastanelik oldu

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da son 2 günde aşırı sıcaklar nedeniyle rahatsızlanan 48 kişi acil servislere başvurdu.

Edirne'de hafta başı 34 derecede olan hava sıcaklığı 40 dereceye kadar yükseldi. Kırklareli ve Tekirdağ'da da hafta içi hava sıcaklıkları 35 dereceye çıktı.

Vatandaşların zorunlu olmadığı sürece dışarıya çıkmadıkları gözlendi. Çeşitli nedenlerle dışarıda bulunanlar ise gölgelik alanlar, park ve bahçelerde zaman geçiriyor.

Deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Tekirdağ'da serinlemek isteyenler Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerini tercih ediyor.

Son 2 günde Edirne'de 23, Kırklareli'nde 19, Tekirdağ'da da 6 kişi sıcak çarpması nedeniyle hastanelerin acil servislerine başvurdu. Tedavisi yapılanlar taburcu edildi.

Bol sıvı tüketilmeli

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, yaptığı açıklamada sıcak havalarda vücutta sıvı kaybının arttığını belirterek, bol miktarda sıvı tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Yağlı ve karbonhidratlı gıdalardan uzak durulması tavsiyesinde bulunan Yılmaz, meyve, sebze ve protein ağırlıklı beslenmenin sağlık açısından faydalı olacağını anlattı.

Yılmaz, son yılların en sıcak günlerinin yaşandığına dikkati çekerek, "Gazlı içeceklerden bu dönemlerde uzak durulmalı. Sıvı kaybına dikkat edilmesi gerekiyor. Evde yapılmış limonata, vişne ile erik kompostolarına şeker ilave edilmeden bu içeceklerin tüketilmesi, kişilerin mineral ve vitamin ihtiyacını karşılamada, yine aynı şekilde susuzluk hissinin ve sıvı kaybının yerine konmasında oldukça önemli." ifadesini kullandı.