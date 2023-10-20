Sıcaklıklar 6 derece birden artacak

Yapılan son değerlendirmelere göre pastırma yazı tüm yurtta etkili olacak. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, yağışlı sistemin 20 Ekim Cuma günü itibarıyla yurdu terk edeceği, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta 26-27 derecelere kadar çıkacak.