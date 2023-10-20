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Sıcaklıklar 6 derece birden artacak

Sonbahar mevsimiyle birlikte gelen serin havalar ve yağışlar bugün itibarıyla yurdu terk etmeye başlıyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi
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Yapılan son değerlendirmelere göre pastırma yazı tüm yurtta etkili olacak. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, yağışlı sistemin 20 Ekim Cuma günü itibarıyla yurdu terk edeceği, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta 26-27 derecelere kadar çıkacak.