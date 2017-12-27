Sıcaklıklar iç kesimlerde 4 derece artacak

27 Aralık 2017

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olduğu Marmara Bölgesi'nin batısının ise çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mevsim normallerin 2 ila 4 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Parçalı ve az bulutlu havanın etkili olduğu bölgenin batısının ise çok bulutlu geçmesi, rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 7

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 16

Adana: Az bulutlu ve açık 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16

Erzurum: Az bulutlu 4

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 13

