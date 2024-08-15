'Sıfır Bir' dizisinin oyuncusu Taner Adakaner silahla vuruldu

Adana'da Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda kimlği belirsiz bir kişi, 'Sıfır Bir' dizisinde oynayan Taner Adakaner'e kendi restoranında ateş açtı.

Taner Adakaner sırtından yaralanarak yere düşerken, zanlı da olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Özel araçla hastaneye kaldırılan Adakaner'in ameliyata alındığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.