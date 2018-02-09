Sigara paketlerine düzenleme yolda

09 Şubat 2018

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Antalya'da düzenlenen "Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı" programının ardından gazetecilere konuşan Demircan, referandumdan sonra çok başlılığı ortadan kaldırmak için yeni dönem başladığını aktararak, bakanlık olarak sağlık müdürlüğü modeline geçerek, illerde çok başlılığın ortadan kalktığını belirtti.

Merkezde aynı şekilde teşkilatı revize ettiklerini vurgulayan Demircan, "Yeni dönemin atamaları bitti, yeni uygulamaları burada gözden geçireceğiz. Sağlık alanında Türkiye'nin elde ettiği başarıları daha ileriye taşıyacak adımları atıyoruz." diye konuştu.

Acil servislerdeki yeni dönemi değerlendirdi

En son acil hizmetlerinde yenilikler yaptıklarına dikkati çeken Demircan, mekan sorunu varsa onları da çözmek için harekete geçtiklerini bildirdi.

"Bu uygulama bir hafta oluyor, bir hafta içinde bile olumlu sonuçlar almaya başladık. Önümüzdeki günlerde bu uygulamanın sonuçlarını daha iyi bir şekilde değerlendirmiş olacağız." diyen Demircan, ilk intibanın olumlu olduğunu, saha koordinatörlerinin takip edildiğini söyledi.

Hastanelerin yoğun bakım yataklarının sayı olarak Avrupa ortalamasında iyi yerde olduklarına dikkati çeken Demircan, yoğun bakım yataklarının sayısının yeterli ancak hastaların yoğun bakımda fazla tutulduğu için yatakları boş bulmada sıkıntı yaşadıklarını, bunu da düzenlediklerini aktardı.

Hastane randevu sistemini daha aktif kullacaklarını ve uzun zaman sonrasına randevu verilmesinin önüne geçeceklerini anlatan Bakan Demircan, bununla ilgili çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.

Sigara alanında yeni düzenleme geliyor

Salonu girerken sigara içen gazetecilerin paketlerini alacağını belirten Demircan, bugünün Sigara Bırakma Günü olduğunu hatırlatarak, "Sigara, halk ve insan sağlığı için tehdit. Sigaranın hiçbir faydalı tarafı yok. Bu zararlıyı, milletimiz en hızlı bir şekilde bırakıp, kurtulmalı. Bu konuda da yapılan düzenlemelerin uygulamalarını takip ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni düzenlemeler de yapılacak. Sigara paketleriyle ilgili çalışmamız var. Paketlerin reklam unsuru oluşturmaması, kolay ulaşılmaması, kullananların aklına düşmemesi için her türlü tedbiri alacağız. Sigarayı bırakma noktasında "Alo 171" hattından sigarayı bırakmak isteyenler yardım alabilir. Onlara her türlü destek verilecek. Sigarayla mücadele konusunda toplum olarak ısrarcı olmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversite hastanelerinin borçları

Üniversite hastanelerinin ödeme zorluklarını hükümet olarak bildiklerini kaydeden Sağlık Bakanı Demircan, "Bu konuda üniversitelerle ve YÖK ile çalışmalar sürüyor. Elbette bir şekilde bu çözülecek. Ama şu anda üniversitelerimizdeki bu ödeme zorluğu devam ediyor. Bunu beraber çözeceğiz, üniversitelerle birlikte. Üniversiteler bizim göz bebeğimiz, yetiştiğimiz yerler. Onların sorunları bizim sorunlarımız." dedi.

Kaynak: AA