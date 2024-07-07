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Sigaraya zam geldi, BAT ve TT Grubu zam yaptı: 8 Temmuz güncel sigara fiyatları

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Sigaraya zam temmuz ayının ilk haftasında gündemden düşmedi. ÖTV tutarlarındaki artış sonrası sigara gruplarından arka arkaya zam haberleri geliyor. Sigaraya yine zam yapıldı. Zamlı sigara fiyatları ise sürekli sorgulanıyor. Peki, sigaraya ne kadar zam geldi? Güncel sigara fiyatları kaç TL? İşte 8 Temmuz güncel sigara fiyatları...

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ÖTV artışının ardından iki sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

3 Temmuz'da kesinleşen ÖTV zammı sonrası sigara üreticileri peş peşe zam haberlerini duyurmaya başladı.

Philip Morris, JTI ve American Tobacco sigara gruplarının ardından son zam BAT ve TT Gruplarından geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yarından itibaren geçerli olacak şekilde BAT ve TT grubu tarafından sigaralara zam yapıldığını duyurdu.

En ucuz sigara 61 TL oldu

8 Temmuz tarihi itibarıyla geçerli olacak artışlarla birlikte gruba ait en ucuz sigara 61 TL'ye yükseldi. 

BAT Grubu zamlı sigara fiyatları şu şekilde:

1. marka: 79 TL
2. marka: 65 TL
3. marka: 66 TL
4. marka (Dark Blue, Dark Blue Long, Dark Blue Switch): 67 TL
5. marka: 71 TL
6. marka: 74 TL
7. marka: 62 TL
8. marka 61 TL
9. marka: 65 TL
10. marka: 67 TL
11 marka: 67 TL
12. marka: 67 TL

TT Grubunda ise en ucuz sigara 57 TL olurken en pahalı sigara 68 TL oldu

TT Grubu zamlı sigara fiyatları:

1. Marka: 68 TL

2. Marka: 64 TL

3. Marka:  63 TL

4. Marka: 61 TL

5. Marka: 58 TL

6. Marka:58 TL

7. Marka:58 TL

8.Marka:58 TL

9.Marka:58 TL

10. Marka:58 TL

11. Marka: 65 TL

12. Marka: 63 TL

13. Marka: 57 TL

14. Marka: 57 TL

15. Marka: 57 TL

16. Marka: 57 TL

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