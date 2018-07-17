ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
26 °C

Siirt'te 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt'te 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edilen bilgiler sonucu Eruh ilçesine bağlı Akmeşe köyü kırsalında insansız hava aracıyla (İHA) tespit edilen bir grup PKK'lı teröriste yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2'si kadın 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyon bölgesinde yapılan aramada roketatar, biksi makineli tüfek, 3 kalaşnikof tüfek, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede hava destekli operasyon sürüyor. 

Kaynak: AA

Son dakika pkk operasyon

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.