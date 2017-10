Siirt'te sokağa çıkma yasağı

15 Ekim 2017

Siirt Valiliği, Baykan İlçesi'nin kırsal kesiminde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 9 yerleşim yerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Siirt Valiliği, Baykan İlçesi'ne bağlı Meşelik, Ardıçdalı, Ormanpınar ve Çamtaşı köyleri ile Boyluca, Aydınlar, Korucu, Bahçeli ve Doğruyol Mezraları sınırları içerisinde oparasyon düzenleyeceğini açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:

"İcra edilecek operasyonel faaliyetler esnasında, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, bu bölgelerde 15 Ekim 2017 günü saat 17.00’dan itibaren, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbir alınmaktadır. Baykan İlçesine bağlı; Aydınlar mahallesinin doğusu, Meşelik Köyü kuzey doğusu, Korucu Mahallesi Kuzeyi ve Çamtaşı Köyü kuzey batı-kuzey doğusu arasında kalan bölgede, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından; 15 gün süreyle özel genlik bölgesi ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın, can ve mal güvenliği açısından bu alanlara girmesi yasaklanmıştır."

Kaynak: DHA