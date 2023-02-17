Şikayetler artıyor! Depremden sonra nakliyeye talep arttı, fiyatlar katlandı

Evden Eve Nakliyeciler Derneği Başkanı Ali Ayılmazdır, 11 ili etkileyen depremin ardından evleri hasar görenlerin, bir an önce eşya taşımak istediklerini, bunun sektörde talebi artırdığını söyledi. Ayılmazdır, deprem bölgesinden taşınmak isteyenlerden, özellikle fahiş fiyat konusunda ciddi şikayet aldıklarına dikkat çekerek, bunun önüne geçmek için çaba harcadıklarını bildirdi.

Ayılmazdır, depremin öncesinde dış cepheye asansör kurulması için normal şartlarda fiyatın 500-600 lira dolayında olduğunu ancak şikayet konusu olan vakalarda bu rakamların 4-5 bin liraya ulaştığının görüldüğünü aktardı. Ayılmazdır, deprem öncesi şehir içi evden eve nakliyatın 2 bin 500 ile 3 bin arasında gerçekleştirildiğini anımsatarak, depremin ardından bazı firmaların fırsatçılıkla fiyatları 7 ile 10 bin lira arasında değişen rakamlara çektiklerini anlattı.

Fiyatlar 35-40 bin liraya kadar ulaştı

Ayılmazdır, "Depremin en fazla yıkıma yol açtığı Hatay'dan İstanbul'a daha önce 18-20 bin lira arasında evden eve nakliye yapılıyordu. Bugün de rakamlar aynı olmalı ancak bize gelen şikayetler, şu anda fiyatların 35-40 bin liraya kadar ulaştığını gösteriyor" diye konuştu. Depremin yaşandığı günden bu yana Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ve Acil Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinesindeki kriz masasında işbirliği içinde olduklarını anımsatan Ayılmazdır, depremin etkilediği Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Elazığ ve Şanlıurfa'da sadece "hasarlı raporu" verilen binalarda eşya alarak başka yerlere ulaştırabildiklerini kaydetti.

Ali Ayılmazdır, "Depremden etkilenen vatandaşlar, genellikle ağır yıkım yaşanan yerlerden başka illere taşınmak istiyor. Eşyalarını köy ve kasabasına götürenler olduğu gibi bazen de lojistik firmalarının depolarında muhafaza yoluna gidilebiliyor" dedi. Ayılmazdır, depremin ardından bölgeye yardım ulaştırmak isteyenlere de Türkiye'nin her yerinden bin kamyonla destek verdiklerini sözlerine ekledi.

Taşınmak isteyenden binanın hasar durumunu soruyorlar

Koçlu Nakliyat yetkilisi Hamit Aktaş, depremin ardından taşınmak isteyenlerin arttığını söyledi. Orta hasarlı, taşınabilir belgesi olan konutlardan eşya çıkarabildiklerini kaydeden Aktaş, şehir içinde eşya taşınan bina ile oturulacak binanın yüksekliği, eşyanın azlığı çokluğu gibi kriterlerin fiyatları etkilediğini anlatarak, şehir dışı için ise fiyatları taşıma yapılacak iki il arasındaki uzaklığın belirlediğini aktardı.