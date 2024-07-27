Silah ve mühimmat dolu 6 mağara tespit edildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 6 mağarada yapılan aramalarda, PKK'lı teröristlere ait 3 el bombası, 2 RPG-7 roketatar mühimmatıyla yapılmış el yapımı patlayıcı (EYP), 4 mayın, 2 el yapımı havan, 2 havan mühimmatı, 35 docka makineli tüfek mühimmatı, bir sis mühimmatı, 2 sinyal tespit cihazı, 2 alphafire düzenek, bir havan mühimmat deposu, 8 mühimmat kutusu, 3 mutfak tüpü, 7 yakıt dolu bidon ele geçirildi.

Ayrıca bölgede yıkılmış, terk edilmiş sığınak ve bir su havuzu da tespit edildi.