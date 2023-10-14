Silivri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Silivri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Selimpaşa Mahallesi Selanik Caddesi'nde, mobilya üretimi yapılan 10 bin metrekare alana kurulu ve 4 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler fabrikayı sararken, oluşan yoğun duman çevreden de görüldü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrikadaki işçiler kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Dumandan etkilenen 3 işçi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Fabrikadaki köpekler de işçiler tarafından dışarı çıkarıldı.

Çevre ilçelerden bölgeye itfaiye ekibi ve su tankı takviyesi yapıldı.

177 itfaiye personelinin 55 araçla müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Büyük çapta hasar oluşan fabrikada itfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.