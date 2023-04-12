Silivrikapı surlarında çökme meydana geldi

Alınan bilgiye göre, Doğu Roma İmparatorluğu zamanında, 5'inci asırda yapımına başlanan ve şehri saran surların Silivrikapı'daki bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin bir kişinin enkaz altında kaldığını söylemesi üzerine itfaiye ekiplerince arama başlatıldı.

Enkaz altında kaldığı öne sürülen kişinin yakınları da olay yerine geldi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.