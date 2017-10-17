Şimşek: ABD'nin ziyareti önemli bir adım

17 Ekim 2017

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Washington'da Uluslararası Para Fonu IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'na katıldı.

IMF'nin Türkiye'nin büyüme beklentilerini yükseltmesiyle oldukça iyimser bir dönemde gerçekleşen ziyarete, iki ülke arasında yaşanan vize kriziyle diplomatik gerginlik damgasını vurdu. Uluslararası Para ve Finans Komitesi ve G20 oturumlarında Türkiye'yi temsil eden Şimşek, Amerika ile Türkiye'nin vize işlemlerini karşılıklı askıya alma kararının ardından Türkiye'den Amerika'ya en üst düzey ziyareti gerçekleştiren isim oldu.

Forex'te yer alan haberde, Amerika'nın aldığı kararı ‘oldukça talihsiz' olarak niteleyen Şimşek, "Biz aramızdaki sorunların diyalogla çözülmesini tercih ederiz, inanıyorum ki diyalog şimdi tekrar başladı. Yakında da bu sorun çözüme kavuşur ama hiç olmaması gereken bir sorun. Resim ortada. Türkiye'de yürüyen rutin bir yargı süreci var dolayısıyla buna saygı duyulması gerekiyor. Buna yönelik aşırı bir reaksiyon olarak nitelendirilebilir" dedi.

"Müttefiklerimizden dayanışma ve anlayış bekliyoruz"

Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyetin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti, sorunun kısa zamanda aşılmasına yönelik önemli bir adım olarak gören Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak bu sorunun hiç yaşanmamış olmasını arzulardık, ama madem böyle bir sorun var, bir an önce diyalogla çözülmesi Türkiye için de Amerika için de önemli. Başbakan da net bir şekilde ifade etti. Amerika ile olan stratejik ortaklığımızı, uzun yıllara dayanan birlikteliğimizi tabii ki bu türden krizlerle heba etmemek lazım. Temel iki konuda sorun yaşanıyor, gerek FETÖ'yle mücadelede, gerekse bölücü terör örgütü ile mücadelede Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin zehirlenmemesi lazım. Atmosferin zehirlenmemesi lazım çünkü Türkiye haklı davasında kendisine, demokrasisine, hukuk devletine yönelen çok önemli tehlikelerle mücadele ediyor.

Bu mücadelemizi verirken biz dostlarımızdan müttefiklerimizden dayanışma ve anlayış bekliyoruz. Yani bunların bir krize dönüşmesine, bu terör örgütleriyle mücadelede buralarda atmosferin kirlenmesine asla izin verilmemesi lazım. Dolayısıyla karşılıklı diyalog ve anlayış, sorun değil çözüm üretir. Başından beri bunu ifade ediyoruz. Türkiye olarak biz zaten adli konularda işbirliğine hangi konuda olursa hazır olduğumuzu ifade ettik. Adalet Bakanlığı kanalıyla, daha önce de ifade ettim, Amerikalı çalışanların, Amerikan vatandaşlarının Türkiye'deki güvenliği asla ve asla tehlike altında değil. Dolayısıyla bunun bahane edilip vize operasyonun durdurulmasını sağlıklı bir yaklaşım olarak görmüyorum"