Şimşek ve İmamoğlu'ndan kritik toplantı: İstanbul’un finansal sorunlarına stratejik çözüm arayışı!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İstanbul’un metro projeleri ve belediyelerin mali sorunları üzerine kritik bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten İmamoğlu, bakanlıkla işbirliğinin önemini vurgulayarak çözüm odaklı yaklaşımlar üzerinde durduklarını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleştirdiği görüşmede, İstanbul'un metro projeleri ve belediyelerin öncelikli finansal sorunları hakkında kapsamlı bir değerlendirme yaptı.
İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, toplantının verimli geçtiğini belirterek, bakanla birlikte Türkiye Belediyeler Birliği’nin finansal sorunlara dair çözüm önerilerini masaya yatırdıklarını ifade etti.
Toplantının ardından İmamoğlu, "Bu verimli görüşme için Sayın Bakan’a teşekkür eder, başarılar dilerim," diyerek işbirliğinin önemine vurgu yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’i ziyaret ederek, başta metro projelerimizin finansal süreci olmak üzere bakanlıkla ilgili konuları ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak belediyelerin öncelikli finansal sorunları ve çözüm önerilerini görüştük. Bu verimli görüşme… pic.twitter.com/ehCWKo0jLX— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 7, 2024