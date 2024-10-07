Şimşek ve İmamoğlu'ndan kritik toplantı: İstanbul’un finansal sorunlarına stratejik çözüm arayışı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleştirdiği görüşmede, İstanbul'un metro projeleri ve belediyelerin öncelikli finansal sorunları hakkında kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, toplantının verimli geçtiğini belirterek, bakanla birlikte Türkiye Belediyeler Birliği’nin finansal sorunlara dair çözüm önerilerini masaya yatırdıklarını ifade etti.

Toplantının ardından İmamoğlu, "Bu verimli görüşme için Sayın Bakan’a teşekkür eder, başarılar dilerim," diyerek işbirliğinin önemine vurgu yaptı.