Sinan Akçıl'dan ek vergilere destek açıklaması! Önce tavsiye verdi, sonra hesabı kapattı

Savunma sanayi yatırımlarına ek kaynak için, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na gidecek yeni vergiler getirildi. Tartışma yaratan teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulurken sosyal medyada en çok kredi kartlarına getirilen vergi konuşuldu.

Şarkıcı Sinan Akçıl da kredi kartlarına getirilen 750 liralık ek vergiyi savundu. Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Akçıl, "Bu parayı ülkemin savunması için veremeyeceksem büyük babalarımdan, anneannelerimden utanırım." dedi.

Önce tavsiye verdi, sonra hesabı kapattı

Sosyal medya kulllanıcılarına, "5 gün dayan, 10 paket sigara içme, o parayı ülkenin Savunma Sanayii için değerlendir, nasıl fikir?" diye soran Akçıl, gelen yorumların ardından hesabını kapattı.

Akçıl'a hesabını kapattıran açıklaması ise şöyle;

"Kusura bakmayın ya da bakın bilemem onu, ama ben 750 TL’yi ülkemin savunması için vermeyeceksem, büyük büyük babalarımdan, anneannelerimden utanırım... 5 gün dayan, 10 paket sigara içme, o parayı ülkenin Savunma Sanayii için değerlendir, nasıl fikir?"

Yeni vergi paketi

Öte yandan tartışma yaratan teklif, limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartları için yıllık 750 lira ek ücret tahsil edilmesini içeriyor. Düzenleme, özellikle yüksek gelir grubundaki kart sahiplerini hedef alırken, sıfır araç tescillerinde 3 bin lira, araç satış ve devir işleminde bin 500 lira ek vergi uygulanacak.