Sinan Ateş soruşturmasında 17 kişinin dosyası ayrıldı
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada adı geçen 17 kişinin dosyasının ayırılarak başka soruşturma başlatıldığı bildirildi.
AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturmasını dün tamamlayarak Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
İddianada, tümü tutuklu 22 sanık hakkında 'tasarlayarak öldürme', 'öldürmeye teşebbüs', 'suça azmettirme' ve 'suça yardım etme' iddialarıyla ceza istendi.
Olaya ilişkin hakkında toplamda 39 kişiye işlem yapıldı. Yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17 kişi hakkında soruşturma ayrı dosya üzerinden sürüyor.