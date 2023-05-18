Sinan Oğan yeni yönetimde üst düzey görev almak istiyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Erdoğan yüzde 49,52, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89, Oğan ise 5,17 oranında oy aldı. İkinci tura kalan seçimler için Sinan Oğan'ın desteği 'anahtar konumunda' görülüyor.

Sinan Oğan'ın 19 Mayıs Perşembe günü kime destek vereceğini açıklaması bekleniyor. Sian Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ destek verecekleri aday için şartlarını sıralamışlardı.

Sinan Oğan'ın bir adayı destekleme karşılığında yeni yönetimde üst düzey bir görev de istediği ortaya çıktı. New York Times'a konuşan Oğan, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmak varken neden bakan olayım ki?" dedi.

Yarışın ikinci turuna kalan adaylarla ilgili kişisel görüşlerini açıklayan Oğan, Erdoğan’ın çalışma ahlakına 'hayran olduğunu' belirtti ancak karar vermeden önce başkalarına yeterince danışmadığı için eleştirdi. Oğan, hangi adayı destekleyeceği konusuna ise açıklık getirmedi.

Ne olmuştu?

Sinan Oğan destek verecekleri taraf için 5 şartını açıklamıştı. Şartları şu şekildeydi:

1- Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değişmezliği.

2- Madde 66'da yer alan Türklüğün anayasadan çıkarılma girişiminin karşısında sert durulması.

3- 13 milyon sığınmacının gönderilmesi.

4- Ekonomik krizin temel sebepleri olan faiz, enflasyon ve sonuç sarmalından kurtulması.

5- Terör örgütleri ve onların siyasi yapıları ile arasına mesafe konulması.

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan kadar çalışkan olmadığını kaydeden Oğan, bununla birlikte CHP liderinin geniş çapta başkalarının görüşlerini aldığını söyledi.

Oğan, olası bir destek talebi konusunda “Erdoğan ile görüştünüz mü?” sorusuna da doğrudan yanıt vermeyi tercih etmedi.

Seçimin ikinci turunda destek vereceği aday konusunda talep ettiği koşullara değinen Oğan, terörle bağlantılı olduğunu düşündüğü hiçbir siyasi partiyi istemediğini sözlerine ekledi.