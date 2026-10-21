Sınır kapısında tarihi eser operasyonu: TIR'ın gizli bölmesinden binlercesi çıktı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ticaret Bakanlığı, Edirne'deki İpsala ve Kapıkule Gümrük Kapılarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen toplam 7 bin 160 kültür varlığının ele geçirildiğini açıkladı.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, yurt dışına çıkarılmak istenen çok sayıda sikke, ok ucu, yüzük ve çeşitli aksesuar bulundu.

TIR'ın içerisindeki dolaplara gizlemişler

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'den Yunanistan'a çıkış yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'ı şüphe ve risk kriterleri doğrultusunda X-Ray taramasına yönlendirdi.

Tarama ve ardından gerçekleştirilen detaylı aramalarda, TIR'ın dorsesindeki yemek ve malzeme dolabına gizlenmiş 5 bin 685 sikke, 130 ok ucu, 100 yüzük ve 20 çeşitli aksesuar olmak üzere toplam 5 bin 935 kültür varlığı ele geçirildi.

Kapıkule'de binlerce yıllık mirasa koruma

İkinci operasyon ise Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirildi.

Rutin kontroller sırasında X-Ray taramasına yönlendirilen bir TIR'da şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine yapılan detaylı aramada, gümrüğe beyan edilmediği belirlenen ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1.225 sikke bulundu.

Soruşturmalar devam ediyor

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, kültürel mirasın korunması ve tarihi eserlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmasının önlenmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, her iki operasyonla ilgili soruşturmaların ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ettiği bildirildi.