Sınırda Irak ile ortak tatbikat

25 Eylül 2017

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırda Irak güçleri ile tatbikat yapılacağını açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül 2017 tarihinden itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilmekte olan tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül 2017 tarihinde başlanacaktır. Tatbikatın bu safhası, bugün akşam saatlerinde bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik/unsurların da katılımı ile birleşik olarak icra edilecektir"

Irak güçleri bölgeye Irak'a ait askeri uçak ile geldi.

Irak Savunma Bakanlığı da, Türk ordusu ile birlikte sınırda ortak manevralara başladıklarını duyurdu. Irak Savunma Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında sözlerine yer verilen Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi, "Türkiye ile Irak sınırında, ortak geniş çaplı, askeri tatbikat başladı" ifadelerini kullandı.