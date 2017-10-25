Şırnak'ta kömür ocağı işletmecilerine gözaltı
Şırnak'ta 16 kömür ocağı işletmecisi gözaltına alındı. Kentte 17 Ekim'de bir kömür ocağında meydana gelen kazada 8 işçi hayatını kaybetmişti.
Şırnak'ta 16 kömür ocağı işletmecisi gözaltına alındı.
Kentte bir kömür ocağında 17 Ekim'de göçük meydana gelmiş, olayda 8 işçi yaşamını yitirmişti.
Kazanın ardından Enerji Bakanlığı, söz konusu ocakta üretim lisansı bulunmadığı bildirmiş; savcılık üretim yapılmadığını, yüklenici firmanın üretime hazırlık çalışmaları kapsamında faaliyet yürüttüğünü açıklamıştı.
Kaynak: DHA