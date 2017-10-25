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Şırnak'ta kömür ocağı işletmecilerine gözaltı

Şırnak'ta 16 kömür ocağı işletmecisi gözaltına alındı. Kentte 17 Ekim'de bir kömür ocağında meydana gelen kazada 8 işçi hayatını kaybetmişti.

Şırnak'ta kömür ocağı işletmecilerine gözaltı
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Şırnak'ta 16 kömür ocağı işletmecisi gözaltına alındı.

Kentte bir kömür ocağında 17 Ekim'de göçük meydana gelmiş, olayda 8 işçi yaşamını yitirmişti.

Kazanın ardından Enerji Bakanlığı, söz konusu ocakta üretim lisansı bulunmadığı bildirmiş; savcılık üretim yapılmadığını, yüklenici firmanın üretime hazırlık çalışmaları kapsamında faaliyet yürüttüğünü açıklamıştı.

Kaynak: DHA

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