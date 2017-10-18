Şırnak'ta kömür ocağındaki göçük ile ilgili 3 gözaltı

18 Ekim 2017

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Cizre karayolu üzerinde bulunan 1 Nolu kömür ocağında dün meydana gelen ve 7 işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin de yaralandığı göçükle ilgili açıklama yaptı.

Patlak, olaya ilişkin alt yüklenici firma sahibi ile iki çalışanın gözaltına alındığını bildirdi.

Olay mahallinde yapılan ilk incelemede, herhangi bir kaçak kömür üretimine rastlanmadığını ifade eden Patlak, ancak söz konusu yüklenici firmanın üretime hazırlık çalışmaları kapsamında faaliyet yürüttüğünün belirlendiğini kaydetti.

Kaynak: AA