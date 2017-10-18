Şırnak'ta kömür ocağındaki göçük ile ilgili 3 gözaltı
Şırnak'ta kaçak faaliyet gösteren kömür ocağında meydana gelen, 7 işçinin hayatını kaybettiği göçük ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Cizre karayolu üzerinde bulunan 1 Nolu kömür ocağında dün meydana gelen ve 7 işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin de yaralandığı göçükle ilgili açıklama yaptı.
Patlak, olaya ilişkin alt yüklenici firma sahibi ile iki çalışanın gözaltına alındığını bildirdi.
Olay mahallinde yapılan ilk incelemede, herhangi bir kaçak kömür üretimine rastlanmadığını ifade eden Patlak, ancak söz konusu yüklenici firmanın üretime hazırlık çalışmaları kapsamında faaliyet yürüttüğünün belirlendiğini kaydetti.
Kaynak: AA