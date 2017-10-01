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Şırnak'ta terör operasyonu

İdil ilçesinde 3 el bombası bulundu.

Şırnak'ta terör operasyonu
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Şırnak'ın İdil ilçesinde bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yarbaşı köyünde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 el bombası ve 2 pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: AA

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