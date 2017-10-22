Şırnak'taki maden kazasında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
Şırnak'ta 17 Ekim'de meydana gelen göçük faciasında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.
Şırnak'taki bir kömür ocağında 17 Ekim'de meydana gelen ve 7 işçinin yaşamını yitirdiği göçükte ağır yaralanan 1 işçi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından Enerji Bakanlığı, söz konusu ocakta üretim lisansı bulunmadığı bildirmiş, savcılık üretim yapılmadığını, yüklenici firmanın üretime hazırlık çalışmaları kapsamında faaliyet yürüttüğünü açıklamıştı.
Kaynak: DHA