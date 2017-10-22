ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C
  • Gündem
  • Şırnak'taki maden kazasında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Şırnak'taki maden kazasında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Şırnak'ta 17 Ekim'de meydana gelen göçük faciasında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Şırnak'taki maden kazasında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Şırnak'taki bir kömür ocağında 17 Ekim'de meydana gelen ve 7 işçinin yaşamını yitirdiği göçükte ağır yaralanan 1 işçi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından Enerji Bakanlığı, söz konusu ocakta üretim lisansı bulunmadığı bildirmiş, savcılık üretim yapılmadığını, yüklenici firmanın üretime hazırlık çalışmaları kapsamında faaliyet yürüttüğünü açıklamıştı.

Kaynak: DHA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.