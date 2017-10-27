Şişli'de patlama: 2 yaralı

27 Ekim 2017

Şişli'de Feriköy Mahallesi Gediz Sokak'ta Suriyelilerin kaldığı bodrum kattaki bir evde bulunan piknik tüpü, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Patlama sonucu yaralanan iki Suriyeli, ambulanslarla Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sokağın her iki tarafına güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de daireye girerek incelemelerde bulundu . Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Bu arada, patlama nedeniyle apartmanın giriş kapısının ve bazı evlerin camları kırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA