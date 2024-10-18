Sivas depremi yeni bir fayın varlığını ortaya çıkardı

Sivas’ta kısa süre önce yaşanan iki deprem, bölgedeki aktif fay hatlarına dair yeni bir gerçeği gün yüzüne çıkardı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, Karayün bölgesinde meydana gelen depremlerin, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nün diri fay haritasında yer almayan bir bölgede oluştuğunu vurguladı.

Koçbulut, söz konusu fay hattının normal karakterli olduğunu ve Deliler fayından bağımsız bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Yeni keşfedilen bu fayın bölgedeki depremselliğin daha iyi anlaşılması için araştırılması gerektiğini dile getiren Koçbulut, Sivas’ta 5 büyüklüğünün üzerinde bir depremin beklenmediğini ifade etti.

Ancak, Kuzey Anadolu fay zonu üzerinde yer alan Koyulhisar, Suşehri ve Tokat ilçeleri gibi kuzey bölgelerde büyük depremler olabileceği konusunda da uyarılarda bulundu.

Koçbulut, deprem sonrasında Sivas'ta yaşanan panik havasına değinerek, 4.7 büyüklüğündeki depremin şehirde herhangi bir yıkıma yol açmayacağını söyledi.

Ayrıca, deprem öncesi hazırlıkların önemine dikkat çekerek, depremleri afete dönüştürmemek için mühendislik yapılarının doğru planlanması gerektiğini sözlerine ekledi.