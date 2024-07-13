Sivasspor Kulübü adına izinsiz para toplayan 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda, Sivasspor adına izinsiz yardım topladıkları belirlenen M.G. ve G.G'yi takibe aldı. Şüphelilerin konakladıkları otel odası ve araçlarında yapılan aramada, suç unsuru olabileceği değerlendirilen para ve materyaller ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Bu ve benzer olaylarda vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için iş yerlerine gelerek yardım talep eden kişilerin izin belgelerinin olup olmadıklarını kontrol etmelerini tavsiye ediyoruz. Halkımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden olaylarla ilgili mücadeleye, halkımızdan aldığımız güç, mülki ve adli makamların talimatı, polisimizin azim ve kararlılığıyla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.