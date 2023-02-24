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Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem! 4 şehirde hissedildi

Sivas'ın Gürün ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Aksaray'dan da hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi. Saat 20.19'da meydana gelen deprem yerin 5 kilometre derinliğinde oldu. 