Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem! 4 şehirde hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi. Saat 20.19'da meydana gelen deprem yerin 5 kilometre derinliğinde oldu.