Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem! 4 şehirde hissedildi
Sivas'ın Gürün ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Aksaray'dan da hissedildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi. Saat 20.19'da meydana gelen deprem yerin 5 kilometre derinliğinde oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 24, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Gürün (Sivas)
Tarih:2023-02-24
Saat:20:19:58 TSİ
Enlem:38.839 N
Boylam:37.378 E
Derinlik:5.3 km
Detay:https://t.co/lYvtLTvrH5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi