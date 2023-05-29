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Sivas'ta katliam gibi kaza: 4 ölü

Sivas'ta tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 44 NS 746 plakalı tır ile Kangal Seyahat'e ait 58 ED 969 plakalı yolcu minibüsü, Sivas-Malatya kara yolunun Yağdonduran mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.