Sivas'taki FETÖ davasında karar
Sivas'ta, FETÖ'den yargılanan 18 sanığın 12'sine 2 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan 18 sanıktan 12'si 2 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, sahte özel belgeyi bilerek kullanma, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanan sanıklar haklarındaki iddiaları reddetti.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan "gaybubet evinde" yakalanan örgüt yöneticisi Veysel Tıkaç'a 15 yıl, Ramazan Bulduk'a 13 yıl 6 ay, Ahmet Ali Korkmaz'a 12 yıl, Ümit Erkan Vurdem'e 10 yıl, Ömer Cevit, Erol Pala, Harun Dönmez, Ferruh Balaban ve Fikret Özkan'a 7 yıl 6'şar ay, Ali Feyzullah Şahin ve Durmuş Tatlılıoğlu'na 6 yıl 3'er ay, Sefa Gültürk'e 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Sanıklar Ömer Cevit, Ali Feyzullah Şahin, Harun Dönmez ve Erol Pala'yı tahliye eden heyet, tutuksuz sanıklar Y.T, S.Y, İ.Ö.U, A.B, F.T. ve A.G'nin beraatine hükmetti.
Kaynak: AA