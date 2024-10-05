Siyaset dünyasından vahşi kadın cinayetlerine tepki!

Semih Çelik'in (19) İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katletmesine tepki gösterenler arasında siyaset dünyasından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş da vardı...

Özel: İki genç kadının canice öldürülmesini lanetliyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Bugün İstanbul'un Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde iki genç kadının canice öldürülmesini lanetliyorum. Bu yıl içinde 5 kez akıl hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü belirtilen bir caninin nasıl elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşabildiği konusunda yetkililer açıklama yapmak zorundadır. Artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet vakalarının önlenmesi başta olmak üzere suçla mücadele konusundaki sözde zafiyet siyasidir, politiktir" dedi.

Yavaş: İnsanlığın yeniden tesisini sağlamak en büyük borcumuz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konu ile ilgili yaptığı paylaşımda: "Bu topraklarda adaletin, vicdanın, insanlığın yeniden tesisini sağlamak gelecek nesillere en büyük borcumuz olacak. Başka bir Türkiye, birlikte mümkün. Yaşam hakları ellerinden alınan kızlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Baş: Alışmayacağız, göz yummayacağız, hesap soracağız!

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: "Kadın katilleri, mafya bozuntuları, uyuşturucu baronları nasıl olsa işledikleri suçlara karşı adaletin tecelli etmeyecek olmasından cesaret alıyor. Vahşice işlenen kadın cinayetleri, bu ülkenin sıradan bir gündemi haline gelemez. Alışmayacağız, göz yummayacağız, hesap soracağız!" mesajını paylaştı.

Devişoğlu: Adalete, güvenliğe ve huzura hasret bırakıldık

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: "Türkiye'de bugün iki genç kızımız bir cani tarafından vahşice katledildi, başka bir evladımız iki sapık tarafından tacize uğradı. Güvenlikten adalete, barınmadan beslenmeye kadar Türkiye'nin her yerine sirayet eden yangın, artık kan dondurucu manşetler ile hayatlarımızı altüst ediyor. Hepimizi kahreden haberlerin daha detaylarını öğrenemeden bambaşka bir vahşet haberi ile güne başlıyoruz. Devletin asli görevleri olan; adalete, güvenliğe ve huzura hasret bırakıldık. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı ve Yüce Meclis'i göreve çağırıyorum. TBMM çatısı altında hayata geçirilecek yasal ve kurumsal düzenlemeler hususunda İYİ Parti olarak gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.