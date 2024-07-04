Siyaseti bırakan Mehmet Özhaseki kimdir ve nereli?

1994 Türkiye yerel seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Özhaseki, 1998 ve 2015 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak görev aldı. Özhaseki, 2015 yılından sonra ise TBMM'de Milletvekili olarak bulundu.

Özhaseki, 2016-2018 ve 3 Haziran 2023-1 Temmuz 2024 tarihleri arasında ise Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev aldı. İşte, Mehmet Özhaseki'nin biyografisi...

Mehmet Özhaseki kimdir?

Mehmet Özhaseki, 1957'de Kayseri'de doğdu.

İlköğrenim ve ortaöğrenimini Kayseri'de tamamlayan Özhaseki, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği bölümünü kazandı. Eğitimini yarıda bırakan ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşen Özhaseki, mezuniyetinin ardından dezavantajlı gruplara hizmet etmeyi amaçlayan vakıf ve derneklerin kuruluşunda görev aldı.

27 Mart 1994'teki Mahalli İdareler Seçimleri'nde Melikgazi Belediye Başkanı olan Özhaseki, 23 Haziran 1998'de Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan oylamayla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve 1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde bu görevini sürdürdü.

Tarihi Kentler Birliğinin (TKB) 2004-2011 yıllarında başkanlığını yapan Özhaseki, 10 Şubat 2015'te Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa etti ve AK Parti'den milletvekili adayı oldu.

25, 26 ve 27'nci dönemde Kayseri milletvekili, 65. dönem Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev yapan Özhaseki, 2015'ten bu yana AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı görevinde bulundu.

Evli ve 4 çocuk babası olan Özhaseki, İngilizce ve Arapça biliyor.