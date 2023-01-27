Siyasetin gündemi adaylık tartışması... Şentop: Bu birinci dönem
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2018'in Nisan ayında yürürlüğe giren hükmün herkese iki defa seçilme hakkı tanıdığına dikkat çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu, birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedürlere göre olur, Meclis'in karar almasına bu anlamda bir gerek yok" dedi.
Haber Merkezi
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Siyasette adaylık tartışması devam ederken TBMM Başkanı Mustafa Şentop "2018 Nisan ayında yürürlülüğe giren hüküm herkese iki defa seçilme hakkı tanınmıştır. Önceki dönem cumhurbaşkanlığı yapanlara da tanınmıştır. Yeni sistemle birlikte iki defa seçilme hakkı tanınmıştır" dedi.