Siyasetin gündemi adaylık tartışması... Şentop: Bu birinci dönem

Siyasette adaylık tartışması devam ederken TBMM Başkanı Mustafa Şentop "2018 Nisan ayında yürürlülüğe giren hüküm herkese iki defa seçilme hakkı tanınmıştır. Önceki dönem cumhurbaşkanlığı yapanlara da tanınmıştır. Yeni sistemle birlikte iki defa seçilme hakkı tanınmıştır" dedi.