Siyasi partiler arası bayramlaşma

16 Haziran 2018

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, "Suruç olaylarıyla ilgili sağduyunun herkese egemen olmasını istiyoruz." dedi.

Siyasi partiler arasındaki bayramlaşma programları kapsamında Vatan Partisi, HDP, İYİ Parti, BBP, DP, MHP ve Saadet Partisi heyetleri CHP'yi ziyaret etti.

CHP'de misafir heyetleri, Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç başkanlığında, Parti Meclisi (PM) üyesi Gamze Taşcıer ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Utku Caner ağırladı.

Koç, Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem başkanlığındaki Vatan Partisi heyetini kabulde, Türkiye olarak huzur aradıklarını söyledi.

"Özlediğimiz bir noktada değiliz, sıkıntılarımız var." diyen Koç, Suruç'ta yaşanan saldırıya değindi.

Koç, "Suruç olaylarıyla ilgili sağduyunun herkese egemen olmasını istiyoruz. Bizim milletvekili arkadaşlarımız gittiler incelemelerde bulundular, adli makamlar detaylı incelemeyi yapıyorlar. Aşmak zorundayız bütün bunları. Hem bizim hem diğer bazı partilere de çeşitli saldırılar oldu. Burada önemli olan mülki idari amirlerinin caydırıcı önlemleri alması." diye konuştu.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem de 24 Haziran seçimlerini hatırlatarak, "Türkiye'nin önünde bir huzur ve özgürlük imkanı" bulunduğunu ifade etti.

Suruç'taki olayı lanetlediklerini belirten Senem, "Sebebini tam anlayabilmiş değiliz ama suhuletle, terör örgütlerinin kullanmasına imkan yaratmadan bu olayın aydınlatılmasını bekliyoruz." dedi.

HDP heyetinin ziyareti

Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu başkanlığındaki HDP heyeti de CHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Suruç'ta yaşanan saldırıya değinen Kerestecioğlu, bu tür olayların arkasının gelmesini istemediklerini dile getirdi.

Kerestecioğlu, "Daha ciddi tavır almak gerektiğini düşünüyoruz. Yalanla, öfkeyle yürütülen bir siyaset tarzı var, ortak tepki verilirse bunlar atlatılır." değerlendirmesini yaptı.

Haluk Koç, güle oynaya gidilen 7 Haziran seçimlerinin ardından 20 Temmuz'da yine Suruç'ta canlı bomba saldırısı olduğunu ve seçmenin tercihlerinin 1 Kasım'da ciddi şekilde değiştiğini hatırlattı.

Koç, "Şiddetle korkuyla, demokratik tavrı değiştirilmeye çalışılan bir korku seçmeni yaratıldı ama demokratik ortamlarda korku, şiddet yoktur." diye konuştu.

Ziyarette, hem HDP hem de CHP sözcüleri OHAL'in biran önce kaldırılması gerektiğine vurgu yaptı.

İYİ Parti ziyareti

Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal başkanlığındaki İYİ Parti heyeti de CHP'yi ziyaret ederek, bayramlaştı.

Ziyarette, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapılırken Bal, seçimlerde bir "dip dalga" yaşanacağını ifade etti.

Millet İttifakı'nın bir sinerji yarattığını belirten Bal, milli iradenin kazanacağını dile getirdi.

15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılmasıyla CHP'nin demokrasiye büyük katkı sunduğunu aktaran Bal, partilerinin 7 ay içinde mucize yarattığını ve güçlü bir örgütlenme yapısı ortaya koyduğunu söyledi. Bal, "25 Haziran'da ülkemiz güzel, aydınlık bir güne uyanacak." dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren başkanlığındaki BBP heyeti ile Genel Başkan Yardımcısı Nuri Efe başkanlığındaki DP heyetleri de CHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.

MHP ve Saadet Partisi ziyaretleri

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki MHP heyetinin CHP'ye yaptığı bayram ziyaretinde de Suruç'taki olay gündeme gelirken, sağduyu çağrısı yapıldı.

Koç, suhuletle olaya yaklaşılması gerektiğinin altını çizerek, "Umarım bayramın uhrevi havası sağduyu egemen kılar." dedi.

Sadir Durmaz da seçimlerin olaysız bir şekilde yapılmasını temenni etti. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağduyu içeren bir açıklama yaptığını söyleyen Durmaz, "Türkiye'de birilerinin kaşımasına müsait fay hatları var, her kesimin hassasiyet göstermesi lazım. Bunun için önce birliğimizi, beraberliğimizi, bin yıllık kardeşliğimizi esas alan değerlendirmeler yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Haluk Koç, iki partinin farklı ittifaklarda yer aldığını belirterek başarılar dilerken, tüm partilerin ortak hedefinin ise ülkenin birliği, beraberliği ve huzuru olması gerektiğini vurguladı.

Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın başkanlığındaki Saadet Partisi heyetinin ziyaretinde ise seçim çalışmaları konuşuldu.

Haluk Koç, Fatih Aydın ile Ankara'dan aynı bölgede aday olduklarını söyleyerek, Aydın'ın genç ve dinamik bir siyasetçi olduğunu ifade etti. Koç, "Saadet Partisinin kadrolarının çok gençleştiğini ifade etmek isterim. Bu çok mutluluk verici. Çünkü siyasette gençler bizlerin yerini alacak." dedi.

Millet İttifakı'na değinen Koç, CHP ve Milli Selamet Partisinin 1974 Ocak ayında bir koalisyon kurduklarını hatırlattı. Millet İttifakı'nın bir ilkeler birlikteliği olduğunun altını çizen Koç, "1974'teki o koalisyon da siyasi tarih açısından irdelenmesi gereken, üzerinde durulması gereken bir ortaklıktır." diye konuştu.

Fatih Aydın, heyette yer alan ve geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olayda yaralanan milletvekili adayı Fethi Öztürk'e işaret ederek, "Biz ısrarla şunu söyledik; bu topraklarda varsak, birlikte olursak varız. Birleştiğimiz hususları öne çıkarmamız lazım. Ülkemizin asıl meselesinin sağ, sol olduğuna inanmıyoruz. Türkiye'de bir adalet problemi, demokrasi problemi var. Bunları çözmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

CHP'deki bayramlaşma ziyaretlerinde konuklara Yalova Belediyesinin ürettiği "Yürüyen Köşk Çınarı" isimli kolonya ikram edildi. Koç, misafir heyetlere, kolonyanın patentinin Belediye Başkanı Vefa Salman'a ait olduğunu söyledi.