29 Ekim 2017

Türk Harb-İş Sendikası Eğitim Müdürü Tarkan Zengin, AA muhabirine, uluslararası sendikaların 2007'den sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye karşıtı bir tutum içine girdiğine dikkati çekti.

Gittikleri uluslararası toplantılarda emek hareketinin sorunları yerine, Türkiye'nin tartışılmak istendiğini dile getiren Zengin, bu sendikaların "Türkiye'de dikta var." iddiasında bulunduğunu aktardı.

Zengin, 28 Şubat sürecinde söz konusu sendikalara, "Türkiye'de başörtülü insanların işten atıldığını" söylediklerinde, "Bunlar Türkiye'nin iç meseleleri, biz bunlara karışmayız." dediklerini aktararak, bugünse bu sendikaların Türkiye'nin her meselesiyle ilgilendiğini, bütün dünya sendikalarının, Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Başbakan Binali Yıldırım'ı protestoya davet ettiğini söyledi.

Uluslararası Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonunun (PSI), şimdi de terör örgütü YPG/YPJ gibi terör örütlerini desteklemek için 30 Ekim-3 Kasım'da Cenevre'de bir toplantı yapacağını belirten Zengin, "PSI'den, YPG/YPJ gibi terör örgütlerine destek kararı çıkması, artık dünya emek hareketinin bir emek hareketi olmaktan çıkıp, emperyalist gücün sesi olduğunu gösterir. YPG/YPJ bir terör örgütü, bunun terör örgütü olduğuna dair hiçbir şüphe yok." diye konuştu.

"Akıl tutulması yaşanıyor"

Sadece YPG/YPJ'ye değil zaman zaman PKK terör örgütüne de destek verildiğine dikkati çeken Zengin, "Güneydoğu'da özellikle çukur siyasetinin yapıldığı dönemde, bunlar yine ilginç bir şekilde Türkiye sivil insanlara müdahale ediyormuş gibi lanse etti. Türkiye aleyhtarlığı, Türkiye'yi karalama kampanyasına yurt dışında devam ediliyor. Akıl tutulması yaşanıyor şu anda." değerlendirmesinde bulundu.

Zengin, yarın Cenevre'de başlayacak PSI genel kuruluna katılacaklarını bildirerek, "PSI'nin, terör örgütü YPG/YPJ'nin desteklenmesi için hazırladığı taslak karar Cenevre'de oylanacak. Bu skandal kararın geçmemesi için mücadele edeceğiz. Biz, bu taslağın gündeme bile alınmamasını isteyeceğiz. Aldıkları takdirde Türkiye'den bizle birlikte Cenevre'de bulunan sendikalarla ortak bir mücadele vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA