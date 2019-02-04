Soçi'de 3'lü Suriye zirvesi
Türkiye, Rusya ve İran liderleri, 14 Şubat'ta Suriye'deki durumu görüşmek üzere Soçi'de toplanacaklar.
Rusya, Türkiye ve İran devlet başkanları 14 Şubat'ta Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelecekler.
Kremlin'in, RIA haber ajansında dün yer alan açıklamasında görüşmenin içeriği hakkında bilgi verilmedi, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmede Suriye'deki durumun ele alınacağını söylemişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, dünkü açıklamasında görüşmelerin üç ülkenin Suriye hakkında düzenlediği zirvenin ikinci turunu oluşturduğunu ifade etti.
Rusya ve İran, Suriye'deki iç savaşta Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı destekliyor. Suriye'nin kuzeyindeki bazı toprakları kontrol altında tutan Türkiye ise, İdlib vilayetinde Rusya ile çatışmasızlık bölgesi kurmaya çalışıyor.
Kaynak: Reuters