Soçi'de kritik görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'deki 3 saatlik görüşmesi sona erdi. İki lider görüşme sonrası kameraların karşısına geçerek ortak açıklama yaptı. Putin, Rus tahılının Türkiye üzerinden Afrika'ya gönderilmesi için Katar finansmanıyla oluşturulan projenin iki üç hafta içerisinde başlayabileceğini söyledi.

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