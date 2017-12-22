Soğuk ve yağışlı hava yurdu etkisi altına aldı

22 Aralık 2017

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Tekirdağ ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile sabahın ilk saatlerinde Bilecik, Kütahya, Yozgat ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

AKOM uyarıda bulundu

Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, "Avrupa yakası ile kuzey bölgelerimizde hafif şekilde yağan yağmurun öğle saatlerinden itibaren il genelinde etkili olması bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor" denildi.

5 il için buzlanma ve don uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de hava, yarın sabaha kadar yağmur, karla karışık yağmur ve kentlerin yüksek yerleri karlı geçecek.

Bölgede gece ve sabah saatlerinde havanın yer yer sisli ve puslu olması öngörülüyor. Hava sıcaklıklarında 2 derece düşüş beklenen bölgede rüzgarlar farklı yönlerden hafif esecek.

Vatandaşlar ile ilgililere, gece ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda yaşanması muhtemel aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 10

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 10

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 14

Adana: Parçalı ve az bulutlu 21

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11

Trabzon: Çok bulutlu 12