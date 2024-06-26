Sokak köpekleri uyutulacak mı? Erdoğan'dan talimat: Bu işi hemen neticelendirin

Sahiplenilmeyen sokak köpeklerinin enjeksiyonla öldürülmesini öngören çalışma Türkiye'de geniş kesimlerin tepkisini çekerken, AK Parti bazı noktalarda insanlara yönelik risk oluşturabilen sokak köpekleriyle ilgili atacağı hamleyi nihayete erdiriyor.

AK Parti’nin önceki gün gerçekleştirilen MYK toplantısına sokak köpekleri damga vurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sokak hayvanları ile ilgili güncel verileri paylaştı. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler ise yapılan çalışmada gelinen son noktayı anlattı.

Türkiye gazetesi'nin haberine göre; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokak köpeklerinin öldürülmesi anlamına gelen ‘uyutma’ konusuna temkinli yaklaştı.

Bunun üzerine Güler'in, 5199 sayılı kanunda bunun zaten olduğunu, sadece kamu güvenliği açısından kapsamın genişletileceğini kaydettiği belirtildi.

'Bir an önce bitirip, bana sunun'

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu işi bir an önce neticelendirin. Çalışma metnini de bir an önce bitirip, bana sunun” dediği öğrenildi.

Toplantıda yerel yönetimlerin buradaki rolü ile barınakların niteliğinin ve kalitesinin artırılması da gündeme geldi.

Sokak köpeklerinin sadece barınaklara alınarak sorunun çözülemeyeceği, barınaklardaki imkân ve şartlarında iyileştirilmesinin önemli olduğuna değinildi. Öte yandan teklifin Meclis kapanmadan Meclis Başkanlığına sunulacağı belirtildi.