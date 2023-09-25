Sokak ortasında halıya sarılmış erkek cesedi bulundu
İstanbul'un Pendik ilçesinde halıya sarılarak sokağa atılmış erkek cesedi bulundu.
Haber Merkezi
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Dumlupınar Mahallesi Ağırbaşlı Sokak'ta, gece saatlerinde plakası henüz belirlenemeyen bir araçtan sokağa halı atıldığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, halıya sarılmış halde erkek cesediyle karşılaştı.
Üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmayan ceset, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin çalışması sürüyor.