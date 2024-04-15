Sokak ortasında trans kadına saldıran zanlılar serbest
İzmir'de sokak ortasında trans kadına saldırarak gasp eden altı kişi, mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.
İzmir’in Konak ilçesindeki Alsancak semtinde geçen perşembe günü çok sayıda kişi bir trans kadına saldırdı. Saldırıya ilişkin video sosyal medyada paylaşıldı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen; H.Ö. (19), Y.İ. (19), Y.S. (16), H.Ö. (16), U.R. (18) ve M.B. (16) polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.