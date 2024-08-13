Sokak röportajı başını yaktı! Tutuklandı

Ozan Çakmaçı’nın sahibi olduğu ‘Tüylü Mikrofon’ adlı YouTube kanalının sokak röportajında Instagram'a getirilen erişim engelini eleştiren bir Diruba Y. adlı kadının gözaltına alındığı ifade edildi.

Dilruba Y. röportajda Instagram yasağına tepki göstermiş ve hükümete yönelik eleştiriler getirmişti. Ayrıca İran’da öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye’ye yönelik "Elin Arap’ı öldü diye ben neden yas tutuyorum? Utanmasa 40’ını da biz çıkartacağız" şeklinde yorumda bulunmuştu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, son günlerde medyanın ve sosyal medya platformlarının içeriklerinin daha dikkatli inceleneceğini duyurmuştu. Şahin, sokak röportajları ve vatandaş görüşlerinin de denetim altına alınabileceğini belirtmişti.

İzmir Adliyesi'ne sevk edilen Dilbura Y., savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Dilbura Y., hakkında, tutuklu yargılanma kararı verildi. Dilbura Y., kararın ardından adliyeden cezaevine sevk edildi.