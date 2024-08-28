SOLOTÜRK'ten Zafer Bayramı öncesinde merak uyandıran uçuş!
SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde İstanbul'da çevre tanıma uçuşu yaptı. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda heyecanla takip edilen uçuş, pek çok cep telefonu kamerasının kayda geçmesine sebep oldu.
AA
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK pilotları, Yenikapı semalarında izlenen çevre tanıma uçuşu kapsamında çeşitli manevralar gerçekleştirdi.
Çevre tanıma uçuşu yaklaşık 25 dakika sürdü. SOLOTÜRK'ün saat 18.00'de ise prova uçuşu yapması bekleniyor.