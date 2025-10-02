İstanbul'da deprem mi oldu? Tekirdağ'da deprem mi oldu? Depremin merkez üssü neresi? Kaç şiddetinde deprem oldu? Silivri Çukuru'nda kaç şiddetinde deprem olur?

Som dakika: Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında, Marmara Denizi'nde saat 17.27'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Edirne'den de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son dakika deprem bildirimine göre, Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında, Marmara Denizi'nde saat 17.27'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak belirtildi.
5 büyüklüğünde deprem ile sarsılmıştı
Bölge saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem ile sarsılmış en büyüğü 3.8 olmak üzere peş peşe artçı depremler meydana gelmişti.
Kaynak: HABER MERKEZİ