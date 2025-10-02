Google Haberler

Som dakika: Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında, Marmara Denizi'nde saat 17.27'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Edirne'den de hissedildi.

İstanbul'da deprem mi oldu? Tekirdağ'da deprem mi oldu? Depremin merkez üssü neresi? Kaç şiddetinde deprem oldu? Silivri Çukuru'nda kaç şiddetinde deprem olur?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son dakika deprem bildirimine göre, Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında, Marmara Denizi'nde saat 17.27'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak belirtildi.

5 büyüklüğünde deprem ile sarsılmıştı

Bölge saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem ile sarsılmış en büyüğü 3.8 olmak üzere peş peşe artçı depremler meydana gelmişti.

